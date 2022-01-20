50% сотрудников рекомендовали перевести на удаленку работодателям в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области снова ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Изменения в указ «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» подписал 20 января губернатор Игорь Кобзев. Согласно документу в Приангарье введен режим самоизоляции для не вакцинированных от COVID-19 жителей старше 60 лет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Мера будет действовать неопределенный срок – до улучшения эпидемиологической ситуации, - отметили в правительстве региона. - Рекомендация высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации ввести такое ограничение отражена в перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 2021 г. № Пр-1998.

Кроме того, работодателям рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы.

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