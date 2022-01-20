Еще 492 жителя Иркутской области заболели коронавирусом 20 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

163 546 случаев заражения коронавирусом выявлено в Иркутской области с начала пандемии. На 20 января в регионе заболели еще 492 человека. В больницах проходит лечение 1883 пациента. Об этом сообщают в региональном опершатбе по борьбе с коронавирусом.

- За все время в Приангарье выздоровело 151 796 жителей (+249), - отметили в ведомстве.

К сожалению, были зарегистрированы и летальные случаи, так за минувшие сутки от коронавируса умерли 18 пациентов. С начала пандемии число смертей в регионе увеличилось до 7415. Еще 598 (+0) человек скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

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