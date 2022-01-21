В Иркутске перевозчика могут оштрафовать за непроведение дезинфекции в автобусе. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске на соблюдение антиковидных мер проверили автобусы, маршрут следования которых проходит через Маратовское кольцо. В рейде принимали участие специалисты администрации города и полицейские. Нарушения были зафиксированы со стороны водителей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Во время проведения рейда были выявлены два нарушителя: водители маршрутного такси и автобуса, перевозящего пассажиров по межмуниципальному маршруту. Оба – без средств защиты органов дыхания. Один из них не смог предъявить документальное подтверждение обработки транспортного средства, – прокомментировала заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Екатерина Зарубина.

Если в ближайшее время перевозчик не сможет предоставить документы о дезинфекции транспорта, его ждет штраф.

Напомним, дезинфекция в автобусах и троллейбусах должна проводиться не менее двух раз в день. Кроме того, после каждого рейса сотрудники транспортной компании обязаны обрабатывать поручни и сидения.

С начала года сотрудники администрации проверили на соблюдение антиковидных мер около тысячи автобусов и троллейбусов. Рейды проходят еженедельно.

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