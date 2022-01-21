В Иркутске на 2 месяца арестовали напавшего на 6-летнего мальчика мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске предъявлено обвинение мужчине, который напал на 6-летнего мальчика и пытался силой затащить его в подъезд дома. 47-летнего сибиряка подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- 21 января Кировским районным судом Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца, - рассказали в ведомствах.

Ход и результаты расследования уголовного дела о похищении несовершеннолетнего находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, нападение на ребенка произошло днем 17 января возле одного из домов по улице Ямской в Иркутске. Мужчина пытался затащить в подъезд 6-летнего мальчика. Происходящее увидели две воспитательницы детского сада и буквально вырвали ребенка из рук похитителя.

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