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Происшествия22 января 2022 2:22

В Иркутске женщина напала с ножом на полицейских

Против нее возбуждено уголовное дело
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Иркутске женщина напала с ножом на полицейских

В Иркутске женщина напала с ножом на полицейских

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутские полицейские едва сами не пострадали, когда приехали в микрорайон Березовый, чтобы найти пропавшую девочку. Малышку нашли живой и здоровой в квартире у соседки, где накануне ее родители устраивали застолье с алкоголем. 34-летняя хозяйка квартиры, увидев сотрудников начала вести себя агрессивно и отказывалась вернуть ребенка. Затем она схватила нож и набросилась на полицейских.

Никто из оперативников не пострадал. Отбившись от нападения, они скрутили буйную женщину и отвезли в отдел.

- Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. - Женщина задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ну а с родителями ребенка сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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