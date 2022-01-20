Родители потеряли двухлетнюю дочь во время ночного застолья под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже двухлетнего ребенка в полицию сообщили жители поселка Марково Иркутского района. По словам матери, девочка вышла из квартиры через открытую дверь, при этом она была одета лишь в колготки. На место выехали около 50 полицейских. Однако вскоре оперативники нашли пропавшего ребенка. Оказалось, что в ночь перед пропажей девочки, родители устроили в квартире застолье и не заметили, как ночью их знакомая, забрав с собой малышку, ушла домой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сегодня инспекторы ПДН и субъекты профилактики принимают все необходимые меры, чтобы история не повторилась, - отметили в ведомстве.

Семью поставили на профилактический учет.

В связи с этой ситуацией прокуратура Иркутского района организовала проверку. Специалистами будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

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