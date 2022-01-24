Автобус съехал в кювет на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске, три человека пострадали. Фото: группа "ДТП 38RUS"

Очередное ДТП с автобусом в Иркутске. Авария произошла днем, 24 января на объездной дороге Ново-Ленино. Судя по фотографиям, опубликованным в автомобильных пабликах, автобус съехал в кювет. Произошло это после столкновения с другим автомобилем или нет, пока неизвестно.

- В момент аварии пассажиров в салоне автобуса не было, так как он ехал с ремонта, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Внутри находились рабочие. По предварительной информации, травмы получили три человека.

Сейчас все подробности аварии выясняют дорожные инспекторы. Полицейские еще раз призывают автомобилистов региона соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах/

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