Дни курсирования двух пригородных поездов изменятся в Иркутской области с 28 января

Расписание двух пригородных поездов изменится в Иркутской области с 28 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дни курсирования пригородных поездов - № 6602 Слюдянка-1 – Выдрино и № 6601 Выдрино – Слюдянка-1 – изменятся в Иркутской области с 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Причины изменения – технологические, - отмечают на ВСЖД. – Теперь эти составы будут курсировать три раза в неделю - по понедельникам, четвергам, воскресеньям.

Таким будет расписание этих двух поездов до 9 декабря этого года. Пассажиров просят быть внимательными и узнавать время отправления поездов заранее.

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