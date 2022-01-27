Больше 1,6 тысячи человек остались без холодной воды в Усольском районе из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 27 января аварийное отключение холодной воды произошло в поселке Мишелевка в Усольском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Под отключение попали 94 жилых дома в которых проживают 1685 человек, из них 342 ребёнка. 4 социально значимых объекта, - рассказали в ведомстве.

Над устранением последствий аварии работают 17 человек и 7 единиц техники.

Напомним, сегодня утром в Братске произошел порыв магистрального трубопровода по улице Энгельса 23. Вода быстро вышла на проезжую часть. Для предотвращения ДТП дорожные службы провели посыпку дороги. Аварийная служба работает над устранением аварии.

Холодная вода из-за порыва трубопровода в домах не отключалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порыв магистрального трубопровода произошел в Братске. Вода вышла на проезжую часть. (подробности)

Плитка или асфальт: иркутяне спорят, какими должны быть тротуары в городе. Какое покрытие выбирать, красивое или безопасное, разбиралась «Комсомолка» вместе с горожанами. (подробности)