Водоснабжение в Усольском районе Иркутской области восстановили

Водоснабжение в Усольском районе восстановили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водоснабжение в поселке Мишелевка в Усольском районе полностью восстановили. Над устранением аварией, которая оставила без холодной воды больше 1600 человек, трудились 17 специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Все 94 жилых дома подключены, в том числе 4 социально значимых объекта, - прокомментировали спасатели.

Стоит отметить, что в Иркутске, по данным оператора Теплосети города, сегодня проводят плановые отключения горячей воды в домах Свердловского района. Из-за ремонта тепловой сети горячее водоснабжение отключили с 9 утра до 13.30 в доме №34 на улице Якоби, а также в зданиях 4а, б, в, г, 4а/1 на улице Аносова.

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