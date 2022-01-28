В Иркутской области возбуждено второе уголовное дело о халатности при закупке жилья для детей-сирот Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иркутской области возбуждено второе уголовное дело о халатности при предоставлении детям-сиротам жилья. Нарушения были выявлены помсле проверки прокуратуры. Установлено, что в 2021 году министерством имущественных отношений региона были заключены 36 госконтрактов на покупку квартир с одним индивидуальным предпринимателем на сумму более 90 миллионов рублей. Однако квадратные метры поставщику не принадлежали, поэтому распоряжаться ими он не мог. Должностные лица минимущества не провели предварительную проверку, из-за чего позже контракты все же пришлось расторгнуть. Это привело к нарушению прав детей-сирот, а также публичных интересов государства. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В дополнение к ранее направленным материалам, результаты прокурорской проверки, с целью дачи комплексной оценки незаконных действий должностных лиц министерства, переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, - рассказали в ведомстве. - По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц министерства имущественных отношений Иркутской области. Прокуратурой было выявлено, что в 2021 году выделенные на обеспечение детей-сирот жильем деньги не были освоены в полном объеме, из-за чего в бюджет вернулось больше 279 миллионов рублей. Целевые показатели не были достигнуты, а запланированное количество людей не получили квартиры.

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