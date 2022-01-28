Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 января 2022 4:09

В Иркутской области второй день подряд выявлено рекордное число заболевших COVID-19

Рекордные 820 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 28 января
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Иркутской области второй день подряд выявлено рекордное число заболевших COVID-19

В Иркутской области второй день подряд выявлено рекордное число заболевших COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рекордные 820 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 28 января. С начала пандемии в регионе это наибольшее количество заболевших за сутки. Таким образом, в Приангарье зафиксировано 168 534 случая COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Лечение в больницах Приангарья проходят 2599 пациентов, что на 186 больше по сравнению с предыдущим днем. Получили отрицательные ПЦР-тесты и справились с болезнью в минувшие сутки 216 человек. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса выздоровели 153 637 жителей, - рассказали в оперштабе.

За все время COVID забрал жизни 7554 жителя Иркутской области. 18 из них умерли за последние сутки, один из которых – от иных заболеваний, не связанных с инфекций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рекордное число заболевших COVID-19 выявили в Иркутской области 27 января. 711 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки. (подробности)

«Омикрон» заразен как корь: врачи из Иркутска считают, что переболеет каждый. Для заболевших омикроном детей в Иркутске освобождают отделения инфекционной больницы. (подробности)

0