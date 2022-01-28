Дело о повторном закрытии ТРЦ «Сильвермолл» рассмотрят в суде 2 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Суд рассмотрит дело о повторном закрытии ТРЦ «Сильвермолл» в связи с нарушением пожарной безопасности. Протокол об административном правонарушении поступил 27 января в Свердловский районный суд Иркутска.

- Судебное заседание назначено на 14-00 часов 2 февраля, - уточнили в суде.

Напомним, ТРЦ «Сильвер молл» в Иркутске полностью закрыт по решению суда на 30 дней с 27 декабря. Причина – грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. Ранее в официальном аккаунте торгового центра сообщили, что работЫ по исправлению всех нареканий полностью проведены.

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