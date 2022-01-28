В Усолье-Сибирском задержан подозреваемый в серии краж кабеля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция задержала 30-летнего жителя Усолья-Сибирского в предполагаемых кражах кабеля. Им оказался 30-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина. Об этом сообщили пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Усольский» по Иркутскому району.

- На днях в дежурную часть поступили сообщения от представителя одной из фирм интернет-провайдера о том, что из подъездов многоквартирных домов по Ленинскому проспекту был похищен кабель. Вскоре с аналогичным заявлением в полицию обратилась еще одна организация по предоставлению интернет услуг, - рассказали в ведомстве.

С записи камер полиция опознала злоумышленника. Его опознали и задержали. Преступник пытался сдать украденное в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит срок лишения свободы до пяти лет. А пока ему выдана подписка о невыезде.

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