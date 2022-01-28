80-летняя сибирячка перевела 200 тысяч якобы попавшему в беду «внуку» Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники воспользовались доверчивостью 80-летней жительницы города Шелехов. Они позвонили ей и представились её внуком, который попал в беду. Аферисты пытались выманить у пенсионерки 600 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ОМВД России по Шелеховскому району Иркутской области.

- Полицейские выяснили, что ночью пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником органов внутренних дел и сообщил, что ее внук попал в беду и ему срочно нужны деньги в сумме 600 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.

Но у женщины такой суммы не оказалось. Вместо этой она предложила 200 тысяч рублей – всё, что было из накоплений. «Сотрудник полиции» позаботился о том, чтобы деньги точно были переведены. Он вызвал пенсионерке такси и попросил водителя помочь. Таксист тоже не догадался об обмане.

После введения 150 тысяч рублей банкомат заблокировал последующий перевод денег. Тут-то помог таксист. Он перевел с личной карты недостающие 48 тысяч рублей. Но после того, как женщина захотела удостовериться в поступлении средств, телефон аферистов оказался недоступным.

Только после этого шелеховчане поняли, что их провели. Водитель назад своих денег не потребовал. Пострадавшие обратились в полицию.

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