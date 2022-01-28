В Иркутске с помощью соцсетей задержали водителя, прокатившего пассажира на капоте иномарки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские провели проверку после публикации в сети ролика, на котором водитель, ведет машину с пассажиром, сидящем на капоте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские в кратчайшие сроки установили нарушителя, им оказался 19-летний иркутянин. Молодой человек вину свою признал и раскалялся. В отношении него составлено три административных материала, - рассказали в ведомстве.

Вместе с этим за лихачества ответили еще трое водителей, видео с которыми попали в сеть.Нарушители, заезжали на пешеходные дорожки, выезжали на встречную полосу, садились за руль без прав и устраивали дрифт с пассажирами на капоте.

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