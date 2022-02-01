После месяца уговоров жительница Братска взяла в кредит миллион рублей и отдала его аферистам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летняя жительница Братска не устояла перед мечтой о быстром обогащении и перевела мошенникам один миллион одиннадцать тысяч рублей. Но аферистам этого было мало. Когда женщина перечислила им деньги, они попросили еще 500 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В конце декабря прошлого года братчанка нашла в Интернете предложение заработка на брокерской бирже, перешла по ссылке и зарегистрировалась, - рассказали в МВД. - После чего на ее мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась работницей коммерческой компании.

«Коммерческий работник» предложила заработать на инвестировании в биржу. Но для этого сначала надо перевести определенную денежную сумму. Когда женщина перевела 11 тысяч рублей, мошенники поняли, что она попалась на удочку. Сразу начали поступать звонки с предложением увеличить «ставки». Тут братчанка что-то заподозрила и оборвала связь. Правда, только на месяц.

В течение этого времени женщину непрерывно уговаривали, и она сдалась, взяв кредит на миллион рублей. Все деньги перечислила на счет злоумышленников. Когда злоумышленники попросили еще, пострадавшая поняла, что ее обвели вокруг пальца и позвонила в полицию.

Полиция предостерегает от повторения подобных случаев: если кто-то в интернете или по телефону обещает быстрый заработок, не стоит верить и перечислять свои деньги на какие-либо счета.

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