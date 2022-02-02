62 пожара произошло в Иркутске с начала года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2022 года в Иркутске произошло 62 пожара. На них четыре человек погибли. Еще четверо получили различные травмы. По сравнению с прошлым годом это показатель уменьшился на 10 случаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Большая часть пожаров произошла в вечернее и ночное время, - отметили в пресс-службе администрации областного центра. - По статистике одна из наиболее распространённых причин гибели и травматизма людей на пожарах – нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

11 января на улице Розы Люксембург, 152 погибла 80-летняя женщина из-за неосторожного обращения с огнем. По той же причине14 января в садоводстве «Залив» погиб мужчина, другой получил травмы. На следующий день пожар произошел на улице Пшеничная, 15. Мужчина 1980 года рождения был увезен бригадой скорой помощи с ожогами рук. 59-летний иркутянин погиб в загоревшейся хозпостройке на станции Горка-2. 30 января в Иркутске на улице Николаева, 9в. произошел еще один трагический пожар.

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