Суточный прирост вырос в 2 раза: в Иркутской области COVID-19 заболело больше 2 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной антирекорд зафиксировали в Иркутской области 3 февраля. На этот раз число заболевших за сутки по сравнению с предыдущим днем увеличилось почти в два раза. Напомним, накануне было выявлено 1165 случаев заражения COVID, сегодня – 2311. С начала пандемии заболели 176 137 жителей Приангарья. Лечение в больницах области проходят 3368 пациентов с диагнозом COVID. Это на 103 больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- 315 жителей Приангарья выздоровели за сутки, - рассказали в оперштабе. - За все время с болезнью справились 155 066 человек.

Коронавирус забрал жизни 16 пациентов. Всего в регионе зафиксировано 7652 летальных случая из-за COVID-19. От иных, не связанных с инфекцией заболеваний, умерло 612 человек, 1 за последние сутки.

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