Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заболел омикроном. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заболел омикрон-штаммом. Об этом он сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте. Глава региона рассказал, что находится на самоизоляции и переносит болезнь легко.

- Дорогие друзья, омикрон, к сожалению, распространяется очень быстро и ставит ежедневные рекорды по случаям заражения. Инфекция не обошла и меня. С сегодняшнего дня нахожусь на самоизоляции. К счастью, в этот раз болезнь проходит достаточно легко: без температуры и других симптомов. Врачи говорят, что поставленная вакцина существенно облегчает ход заболевания.

Губернатор Иркутской области также отметил, что прививка не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится, но иммунизация поможет избежать осложнений. Несмотря на омикрон Игорь Кобзев продолжит работать, но удаленно.

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