Омикрон бьет рекорды: последние данные о числе заражений COVID в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной антирекорд зафиксировали в Иркутской области 4 февраля. На этот раз 2408 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в регионе. Такого показателя не было с начала пандемии. Количество заболевших стремительно растет - уже 178 545 за все время. Лечение в больницах области проходят 3604 пациента с диагнозом COVID. Это на 236 больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- 292 жителей Приангарья выздоровели за сутки, - рассказали в оперштабе. - За все время с болезнью справились 155 358 человек.

Коронавирус забрал жизни 17 пациентов. Всего в регионе зафиксировано 7669 летальных случаев из-за COVID-19. От иных, не связанных с инфекцией заболеваний, умерло 613 человек, 1 за последние сутки.

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