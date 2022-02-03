Омикрон уже вытеснил Дельту в Сибири. Только в Иркутской области за день - более 2 300 случаев COVID

«Омикрон» уже вытеснил «Дельту» в Сибири: только в Иркутской области за день зафиксировали более 2, 3 тысячи случаев COVID. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Не хватает бесплатных лекарств! На приемах километровые очереди, еще перед входом в больницу, при этом нужно, чтобы тебя доктор осмотрел, а потом отправил на ПЦР!» Иркутяне не на шутку нервничают, как бывало в разгар всех четырех предыдущих волн коронавируса . Но такого размаха точно еще не случалось – чтобы только количество положительных тестов превысило 2,3 тысячи. И это, конечно, еще не предел. Главный инфекционист Иркутской области Владимир Хабудаев, сам, несмотря на три прививки, слегший с ковидом уже в эту волну ( но советует вакцинацию не бросать, помогает облегчить течение), предупреждал, что больных будет в 5 раз больше – штамм более заразен, хотя и относительно легче течение COVID-19. Сегодня стало известно, что этот диагноз и у главы региона. Глава региона рассказал, что находится на самоизоляции и переносит болезнь легко.

- Дорогие друзья, омикрон, к сожалению, распространяется очень быстро и ставит ежедневные рекорды по случаям заражения. Инфекция не обошла и меня. С сегодняшнего дня нахожусь на самоизоляции. К счастью, в этот раз болезнь проходит достаточно легко: без температуры и других симптомов. Врачи говорят, что поставленная вакцина существенно облегчает ход заболевания, - отметил он .

Губернатор Иркутской области также сообщил, что прививка не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится, но иммунизация поможет избежать осложнений. Несмотря на омикрон Игорь Кобзев продолжит работать, но удаленно.

Вирус атакует центры

Только в самом Иркутске накануне, третьего февраля, насчитали 1368 новых случаев. Больше 200 – в пригороде и Ангарске. Так везде сейчас – львиная доля заразившихся приходится на крупные города. Даже в соседней Бурятии, которая в 2, 5 раза меньше по населению – 1615 положительных тестов, и почти половина приходится на Улан-Удэ. У соседей в Красноярске уже больше трех тысяч случаев в сутки. Это омикрон окончательно вытеснил в Сибири дельту, объясняют ученые. Такой вывод сделали ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН по результатам испытаний новой тест-системы совместно с коллегами из Кольцово и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Они проверяли тех, кто обращался к медикам с симптомами легкого ОРВИ – температура ниже 38, кашель, насморк, головная боль.

- Омикрон-вариант SARS-CoV-2 не встречался в декабрьской выборке, обнаружен в 20 % образцов второй группы ( пробы, взятые в начале января - ред.) и достиг 88 % менее чем за две недели января 2022 года, - отмечают ученые официальной публикации на ресурсе СО РАН «Наука в Сибири».

Возможной причиной ускоренного распространения омикрона на территории региона могли стать новогодние каникулы, когда сибиряки ездили по стране и за рубеж. Две недели хватило, чтобы вирус занял основные позиции. Об этом же говорили и специалисты иркутского Противочумного института.

Больных все больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Берет свое эпидемия ОРВИ

А в это время все рекорды бьет и эпидемия ОРВИ и гриппа. В Приангарье только за неделю отправили на больничный еще 30, 3 тысячи человек, из них половина – дети и подростки. Эпидпорог превышен на 26, 6%, а это серьезно. Лабораторно подтверждено ( проверяют на этот вирус не всегда, а при тяжелых симптомах) 36 случаев гриппа, 70% - у школьников.

Ситуация сложная. И Управление Роспотребнадзора по Иркутской области просит обращаться за медицинской помощью при первых симптомах. Самолечение недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Это в самом деле важно, в том числе и потому, что по данным НИИ гриппа, этот вирус, также очень опасный, определяется сегодня в 7, 7% всех проб.

Иркутяне работают в основном на удаленке

В связи со сложной горожане опасаются за здоровье, и свое, и близких, открыто говорят об этом 47%. Многие, вдобавок, переживают, что вырастут расходы и упадут зарплаты. Об этом сообщает сервис HeadHunter, который оперативно провел исследование ситуации. О панике речь не идет, люди уже знают, как снизить риски.

-Так, на работе у 55% проводят регулярную дезинфекцию поверхностей, сами горожане обрабатывают руки антисептиками, которые стоят на столах, - приводят данные аналитики. – 47% отмечают, что им изменяют температуру, и примерно столько же строго предупреждены о том, чтобы оставались дома при первых симптомах ОРВИ.

Больше трети отметили, что без вакцинации от Covid-19 или справки о болезни им запрещено находиться на работе, а 31% постоянно носят маски. В вариантах ответов есть даже требование от начальника обязательного ПЦР после симптомов простуды. Каждый четвертый полностью или частично работает удаленно. Нет этого только в торговле, транспорте, медицине и на производстве ( по понятным причинам).

Между тем, в больницах из-за тяжелого течения коронавируса находятся уже больше 3, 3 тысяч жителей региона, в основном в Иркутске.

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