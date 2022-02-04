Тело без вести пропавшей жительницы Иркутского района нашли в лесу возле Александровского тракта. Фото: СУ СК России по Иркутской области

81-летнюю женщину из деревни Куда Иркутского района, которую накануне разыскивала полиция, нашли убитой в лесу. Ранее потерявшуюся объявил в розыск ее родственник Он якобы пришел вечером домой с работы и увидел, что ворота открыты и пенсионерки нет в доме. Но полицию такое объяснение не убедило. На мужчину заведено уголовное дело по подозрению в убийстве. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Полицейские и волонтеры сутки искали пропавшую, проверяя территорию населенного пункта, дороги, поля и лесной массив. В ходе проведения поисковых мероприятий полицейские установили истинную картину произошедшего, - рассказали в ведомстве. - Оперативная информация о причастности родственника к исчезновению бабушки была передана следователям следственного комитета.В кратчайший срок мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение убийстве.

Подозреваемый жил с пожилой женщиной и ухаживал за ней. Из-за деменции родственницы у них часто возникали семейные конфликты. В момент одного из них мужчина избил ее до смерти. А после увез в лес недалеко от Александровского тракта.

Следователи заметили ключевой момент в трагичной истории: когда вечером 30 января мужчина проезжал через пост весового контроля, его заметили на кадрах камеры наблюдения. На обратном пути вес автомобиля стал легче, примерно на массу тела убитой. В машине криминалисты нашли улики.

Мужчина арестован на два месяца. Расследование продолжается.

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