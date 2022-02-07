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Происшествия7 февраля 2022 2:41

Шесть человек погибли на дорогах Иркутской области за неделю

Еще 32 получили травмы
Татьяна Колядина
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Шесть человек погибли на дорогах Иркутской области за неделю

Шесть человек погибли на дорогах Иркутской области за неделю

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области с 31 января по 6 февраля произошло 29 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 6 человек, а 32 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщают на официальной странице ГИБДД по Иркутской области в Инстаграм.

- Из них 2 ДТП, в которых водители транспортных средств находились за рулём в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве.

Водители в первую очередь нарушают правила расположение автомобиля на проезжей части, повышают скорость больше, чем разрешает то скоростной режим. Часто выполняют опасный маневр с выездом на встречную полосу и не соблюдают очередность проезда.

Инспекторы вновь напоминают о соблюдении правил дорожного движения. Не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников движения.

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