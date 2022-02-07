С 7 февраля на улице Киевской ограничат движение в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске с 7 по 17.00 14 февраля 2022 года на улице Киевской в районе дома №12 ограничат движение транспорта. Нельзя будет проехать по правой полосе по направлению от переулка Пионерский до улицы Дзержинского. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутскэнергосбыт» в Инстаграм.

- Проезд ограничат в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта, - пояснили на официальной странице. – Также ремонт будет в районе дома № 114 по улице Рабочего Штаба с 09.00 7 февраля до 17.00 15 февраля 2022 года.

На Рабочего Штаба движение ограничат по правой полосе улицы до Качугского тракта.

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