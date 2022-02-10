Уксус вылился прямо на лицо: в Иркутске врачи борются за зрение 8-летнего школьника. Фото: ОГАУЗ ГИМДКБ

В Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу поступил 8-летний мальчик с ожогами лица и глаз, полученными уксусом. Несчастный случай произошел 19 января. Бутылка упала на полку и разбилась, когда школьник пытался достать пакет с хлебом из кухонного шкафа. Уксус вылился на правую половину лица ребёнка. Благо, мальчик не растерялся и позвонил маме, которая вернулась с работы, чтобы промыть сыну глаз и отвезти к фельдшеру. Позже медработник связался с офтальмологами Ивано-Матренинской больницы, куда госпитализировали юного пациента. Об этом сообщают в Instagram аккаунте ИМДКБ.

- Мальчик получил обширные ожоги правой половины лица, шеи, уха, состояние глаза на момент госпитализации – средней степени тяжести. При поступлении мы сразу провели первичную хирургическую обработку, удалили некротические выпады, - сообщила врач офтальмолог Ивано-Матренинской детской клинической больницы Татьяна Корнилова. – Такие травмы могут серьезно сказываться на зрительных функциях, вплоть до слепоты. Ожог сам по себе очень сложное заболевание.

Врачи также отметили, что восстановление проходит хорошо, поэтому операция не потребовалась. Сейчас специалисты проводят профилактику ожоговой болезни. В ближайшее время мальчика ожидает комплексное лечение глаза и кожи.

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