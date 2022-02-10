Новый антирекорд по заболевшим COVID зафиксировали в Иркутской области 10 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области отмечается резкий рост числа заболевших коронавирусом. Об этом говорят актуальные данные статистики на 10 февраля. В регионе выявлено 3379 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, накануне этот показатель достигал примерно 2700 заболевших. Это новый антирекорд. Всего с начала пандемии в Приангарье 195 036 подтверждённых случаев инфицирования. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Лечение в больницах области проходят 3 967 пациентов, что на 46 меньше по сравнению с предыдущим днем - отметили в оперштабе. - Выздоровели от коронавируса 158 889 жителей Иркутской области, 814 человек получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки.

К сожалению, болезнь забрала жизни 14 пациентов. За все время число летальных случаев достигло 7760. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончались 618 человек.

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