Мастера тату рассказали о значениях татуировок Моргенштерна Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Розы в колючках, череп, слова «добро» и «правда», ананас и знаменитые три шестерки на лбу - значения рисунков на теле Алишера Моргенштерна попросили раскрыть мастеров тату. Известные татуировщики объяснили корреспонденту NEWS.ru, что значит такая нательная роспись на теле и лице скандально известного певца.

- Смысловые тату остаются в племенах или криминальных кругах, - поделилась с NEWS.ru тату-мастер Юлия Цой. - А татуировка, которую набивают себе обычные люди, не несет в себе никакого смысла кроме того, который закладывает сам носитель татуировки. Все сугубо индивидуально.

Если раньше татуировки могли иметь сакральный смысл, то сейчас, по сути, каждый мастер, как и каждый заказчик, может вкладывать в наколотое на кожу изображение свой собственный смысл. Тем не менее, варианты значений есть. Так, исследователь рисунков не теле Максим Витолиньш рассказал, что череп может нести в себе значение защиты от смерти, какое он нес у американских байкеров, которые стали накалывать его себе одним из первых, после того, как татуировки появились на континенте.

Тату стали модным веянием благодаря морякам, ходившим в жаркие страны и накалывавшим себе небольшие рисунки, как у живших там членов племен. Также череп – символ проводника между миром мертвых и миром живых. Что значит роза в шипах, «666», «шестиконечная звезда» и другие рисунки на теле Моргенштерна – читайте здесь.

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