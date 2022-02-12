Иркутский бизнес-омбудсмен предложил МЧС и "Сильвер Моллу" начать переговоры. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

История с закрытием ТРЦ "Сильвер Молл" из-за нарушений пожарной безопасности тянется с конца декабря, то есть больше месяца. Буквально в прошедшую пятницу, 11 февраля, Свердловский суд Иркутска в третий раз отказал в открытии ТРЦ. Список обнаруженных ГУ МЧС региона очень длинный. Но сама ситуация затрагивает интересы жителей города и большого числа арендаторов, которые несут убытки. В дело решил вмешаться иркутский бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин.

- Безусловно, безопасность на столь крупных объектах должна соблюдаться в полном объеме - отметил он. - Однако происходящие неоднократные судебные разбирательства не ведут к возобновлению деятельности "Сильвер Молла" и нормализации обстановки. Значит, на мой взгляд, есть недопонимание сторон по вопросу устранения недостатков.

Бизнес-омбудсмен предложил собраться вместе у него, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области, и провести анализ положения дел, чтобы оперативно устранить все недочеты. Андрей Лабыгин отметил, что готов организовать переговоры в любое время, а приглашения сторонам будут направлены в понедельник.

Напомним, в конце декабря прошлого года работу ТЦ приостановили по решению суда. Спасатели тогда нашли в здании множественные нарушения пожарной безопасности. После проверки всего здания «Сильвер Молл», специалисты в общей сложности нашли 52 нарушения, которые представляют реальную опасность для посетителей в случае пожара. Список нарушений вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

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