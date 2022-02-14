Больше 3,4 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Иркутской области только за сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 3437 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 14 февраля. За все время в регионе зафиксировано 208 775 заболевших. Лечение в больницах проходят 4184 пациента с диагнозом COVID-19, что на 96 больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- За сутки выздоровели 198 жителей Приангарья, - рассказали в оперштабе. - С начала пандемии с болезнью справились 160 669 человек.

Коронавирус за сутки забрал жизни 13 пациентов. Число летальных случаев увеличилось до 7819. От иных, не связанных с COVID-19 заболеваний, из жизни ушли 620 человек, 1 - в минувшие сутки.

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