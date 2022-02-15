Мужчина средних лет с голубыми глазами пропал без вести под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Разыскивается 40-летний Андрей Васильев, житель деревни Егоровщина Иркутского района. Об исчезновении сибиряка заявила его сожительница. Полиции она рассказала, что мужчина вышел из дома утром 8 февраля. С тех пор о нем не было каких-либо вестей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Андрею Васильеву на вид примерно 40-45 лет, - рассказали в ведомстве. – Среднего роста – 170 сантиметров.

Мужчина имеет худую комплекцию, европейский тип лица. Волосы темно-русые, голубые глаза.

Тем утром он был одет в черную одежду.

Всем, кто знает, где находится Андрей Васильев, видел или слышал о нем, родственники просят обратиться в ближайший отдел полиции.

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