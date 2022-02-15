Пассажиры экстренно приземлившегося в Усть-Куте самолета вылетели в Ербогачен. Фото: Восточно-Сибирская трансопортная прокуратура

Пассажиры рейса Иркутск – Ербогачен, который совершил экстренную посадку в Усть-Куте, в 13:30 вылетели резервным рейсом на самолете АН-24. По предварительным данным причиной посадки Ан-26-100 послужила утечка масла в одном из двигателей. В этот момент на борту находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. Пострадавших нет. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Воздушное судно в настоящий момент находится в аэропорту Усть-Кута, создана комиссия по установлению причин неисправности двигателя, - отметили в ведомстве.

Осетровской и Байкало-Ангарской транспортными прокуратурами проводятся проверки соблюдения законов о безопасности полетов и защите прав пассажиров.

Напомним, экстренную посадку пришлось совершать в Иркутской области самолету Ан-26-100, который утром, 15 февраля выполнял рейс Иркутск-Усть-Кут-Ербогачен. Во время полета из Иркутска, на подлете к Усть-Куту, на воздушном судне сработала сигнализация о течи масла в правом двигателе. Несмотря на неполадки, пилоты благополучно посадили самолет в аэропорту Усть-Кута.

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