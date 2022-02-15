2938 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 15 февраля

Почти три тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Иркутской области 15 февраля

В Иркутской области за прошедшие сутки зафиксировано 2938 случаев заражения коронавирусом. Что на 499 инфицированных меньше, чем 14 февраля. Еще вчера прирост заболевших за сутки был равен 3437. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Госпитализированы в медучреждения региона 3991 человек, - рассказали в оперштабе. - Это меньше на 193 пациента, чем вчера.

Смогли побороть болезнь 728 человек за минувшие сутки. А всего с начала пандемии 161 397 выздоровевших.

Все еще не исключены летальные случаи. От COVID-19 умерли 7830 человек. А за минувшие сутки – 11 человек. От иных болезней, не связанных с коронавирусом скончались 2 человека.

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