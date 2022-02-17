Два моста построят на федеральной трассе «Байкал» в Шелеховском районе. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

В Шелеховском районе построят два моста на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал». Их конструируют для пересечения реки Нижние Моты и реки Каторжанка. Что касается первой переправы, на этот год запланированы устройство фундамента, сооружение опор, и монтаж пролётных строений. Длина моста составит 9,9 метра. Об этом сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- В свою очередь длина моста через реку Каторжанка будет составлять 40 метров и насчитывать три пролетных сооружения, - отметили в учреждении.

Основной этап работ, в том числе устройство свайного фундамента и сооружение опор, специалисты планируют выполнить к концу 2022 года.

Полностью строительство будет закончено в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как распределятся бюджетные места в вузах Иркутска. Эксперты рассказали, куда легче поступить. Грядет приемная кампания и абитуриенты решают, где им учиться. (подробности)

Проверили три верных способа найти вторую половинку в сети и реале. И вот что из этого вышло. Одинокие корреспонденты «КП» - Иркутск попробовали найти свое счастье. (подробности)