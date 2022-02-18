Помидоры подорожали, а лимоны упали в цене. Специалисты рассказали, как изменились цены в Иркутской области

Инфляция январь 2022 года составила 1% в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области из-за инфляции выросли цены на потребтовары и услуги. За январь этого года они стали больше на 1%. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутскстата.

- В январе самый значительный рост цен среди продуктов питания наблюдался на помидоры (на 17%), чеснок и капусту (15%), огурцы, бананы и виноград (9-10%), - рассказали в ведомстве.

Кальмары, селедка, рыбные деликатесы, шоколадные конфеты, зефир и пастила стали дороже на 3-5%.

Средняя цена на молоко сейчас 64,4 рубля с учетом подорожания на 4%. Среди продовольственных товаров стали дешевле лимоны, апельсины и яйца. В январе последние стоили 83 рубля за десять штук при прежней цене 85,5 рублей.

А среди непродовольственной продукции поднялись цены на зеркала в ванную, кровати для младенцев, пылесосы, фотоаппараты и другое.

Если необходимо строить дом, то придется выложить больше денег на оконное стекло – в среднем 1089 рублей за один квадратный метр, оно стало дороже на 7%. Но можно сэкономить на древесностружечные плиты и обрезные доски, они подешевели на 3% и 1%.

Инфляция коснулась и автомобилей с завода, как российских так и иностранных. Цена пошла вверх на 2%. А на топливо всех видов - на 1%.

Увеличение цен затронула услуги. В том числе юридические – цена на них выросла от 11% до 15%.

В некоторых городах области цена за проезд в трамвае подлетела на 11%.

При этом путешествия на поезде стали значительно доступнее. В купе снизилась цена на 19%, в плацкарте – на 10%.

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