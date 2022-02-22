На 82 году жизни умер Анатолий Турусин, бывший депутат Госдумы от Иркутской области Фото: ИВАНОВА Диана

Умер Анатолий Турусин, бывший депутат Госдумы от Иркутской области. Анатолий Афанасьевич родом из Нижнеудинска. Известен как советский и российский политический деятель, народный депутат РСФСР, этот пост он занимал с 1990 по 1993 год, а также депутат Государственной Думы первого и второго созывов с 1993 по 1999 год. Анатолий Турусин был избран от Тулунского одномандатного избирательного округа № 84. В Госдуме был заместителем председателя комитета по природным ресурсам и природопользованию.

Умер Анатолий Турусин, бывший депутат Госдумы от Иркутской области, на 82 году жизни. Высшее образование он получил на факультете механизации Иркутского сельскохозяйственного института по специальности «инженер-механник». Анатолий Афанасьевич работал в колхозе имени Ленина заведующим мастерскими, затем главным инженером. Позже на той же должности он трудился в Нижнеудинском сельхозуправлении. С 1973 по 1986 год Турусин занимал пост председателя колхоза «Путь к коммунизму». С 1986 года работал вторым секретарём Нижнеудинского городского комитета КПСС. Через два года стал председателем Нижнеудинского районного исполкома и еще через два года был избран народным депутатом РСФСР. В 1992 году занял должность главы администрации Нижнеудинского района.

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