В Иркутске руководство ТЦ «Сильвермолл» подало жалобу в МЧС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске руководство ТЦ «Сильвермолл» подало жалобу в региональный МЧС на акт — предписание об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности по итогам проверки в январе 2022 года. После ее рассмотрения принято соответствующее решение в установленном порядке. Об этом сообщают в ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.

— Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей и назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания (статья 3.12 Кодекса), — уточнили в МЧС.

Сегодня в ТЦ «Сильвермолл» устранено 18 нарушений пожарной безопасности из 52, обнаруженных при проверке МЧС. Первый штраф руководство торгового центра получило еще в октябре прошлого года. Тогда его включили в категорию значительного риска и обязали исправить замечания в установленные сроки. Однако в декабре список нарушений только увеличился и здание закрыли. С этого момента представители ТЦ направили в суд большое количество ходатайств. Все они остались без удовлетворения. 2 февраля после проверки срок приостановки работ снова продлили на 30 суток. 9 февраля очередная проверка МЧС показала, что нарушения сохранились.

Напомним, в 2019 году в «Сильвермолле» уже были выявлены нарушения. Система пожарной сигнализации не работала в части помещений ТЦ, а также нормам не соответствовало состояния путей эвакуации. Замечания были устранены во время проверки.

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