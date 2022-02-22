СК проводит проверку после смерти пассажира на борту рейса Казачинское-Иркутск

Следователи проверят факт смерти пассажира на борту самолета в Иркутске

В Иркутске следственный отдел организовал доследственную проверку после смерти 47-летнего пассажира, жителя поселка Улькан, на борту рейса Казачинское-Иркутск. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

- По предварительным данным, мужчина страдал тяжелым заболеванием, - рассказали в ведомстве. - В полете состояние его здоровья резко ухудшилось и, несмотря на принятые меры, мужчина скончался.

На данный момент в причине несчастного случая разбираются. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, «КП-Иркутск» рассказывала о случившемся. Летевшему пассажиру из Казачинского в Иркутск стало плохо во время полета. Как ни пытались оказать помощь бортпроводники, спасти мужчину не получилось. Предположительно, 47-летний путешественник скончался от имевшейся у него серьезной болезни.

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