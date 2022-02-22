Особый противопожарный режим введен в Качуге и в Тайшете

Особый противопожарный режим введен на территории Качугского сельского поселения и в городе Тайшете в Иркутской области. Фото: МЧС России по Иркутской области

Подворовые обходы и беседы с жителями. Такие меры традиционно применяют, чтобы побеседовать с жителями и проверить состояние проводки в домах. Напомним, недавно трагедия произошла в деревне Покровка - в пожаре погибла учительница. Сейчас принимаются особые предупредительные меры. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Только за прошедшие сутки межведомственными группами проведено более 9,7 тысяч подворовых обходов, - рассказали в ведомстве. - Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировали 13827 человек.

Также инспекторы проверили 98 мест, где живут неблагополучные семьи. Кроме того, 168 объектов, в которых живут многодетные семьи.

Для того, чтобы вовремя обнаружить огонь, в 2021 году в дома и квартиры были установлены автономные оповещатели. Всего более шести тысяч датчиков. В этом году установка специальных устройств продолжится.

В Иркутской области за последние сутки в пожарную часть сообщили о 14 воспламенениях. В 2021 году с 21 по 22 февраля пожаров было меньше – 12.

С начала этого года в регионе зафиксировано 805 пожаров. В них погибло 44 человека, 4 из них дети, 33 человека травмировались. Удалось спасти 215 человек.

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