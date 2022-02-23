10-этажную гостиницу планируют построить на улице Рабочая в Иркутске. Фото: Яндекс.Карты.

В центре Иркутска, на улице Рабочая, 12, буквально через дорогу от женской православной гимназии планируют возвести 10-этажную гостиницу. Разрешение на строительство, выданное еще в ноябре 2021 года, опубликовано на сайте городской администрации.

Так, предполагается, что в здании площадью 9,4 тысячи квадратных метров расположится 194 номера. Один из этажей будет подземным.

Возводить гостиницу намерены до ноября 2023 года - именно до этого времени действует разрешение на строительство.

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