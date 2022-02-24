Две рамки весогабаритного контроля установят в Иркутской области в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Приангарье появятся два новых автоматических пункта весогабаритного контроля. Их расположат на региональных трассах Черемхово – Голуметь – Онот и Братск – Усть-Илимск. Их стоимость составляет 127 миллионов рублей. Благодаря рамкам удастся оградить автомобильные дороги, в том числе со свежим ремонтом, от нагрузки крупногабаритного транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На пунктах весогабаритного контроля будет размещено оборудование, которое в автоматическом режиме фиксирует превышение весовой нагрузки транспорта, его габаритные параметры, скорость, осевые нагрузки, число осей и расстояние между ними, - отметили в правительстве региона. - Остановка машин для этого не требуется.

Штраф за превышение веса на два и более процента варьируется от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, что значительно снижает количество нарушений.

До 2030 года планируется установить десять пунктов автоматического весогабаритного контроля на трассах Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй».

С 2020 года три таких рамки на автодорогах Иркутск – Оса – Усть-Уда, Иркутск – Усть-Ордынский и Иркутск – Большое Голоустное зафиксировали нарушений на 30 миллионов рублей.

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