Толщина льда на Байкале меньше нормы на 27 сантиметров. Фото: Мария Князева

По данным на 21 февраля на озере Байкал толщина льда в средней части акватории меньше на 25 - 27 сантиметров. Если рассмотреть севернее, то там тоже толщина меньше, чем обычно – на 13 - 20 сантиметров. Возле острова Ольхон толщина льда около нормы. Если посмотреть южнее, то здесь также не установился нормальный ледостав. Он меньше, чем нужно на 6 - 19 сантиметров. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В 2022 году ледяной покров на озере Байкал установился преимущественно во второй половине января, что на 9 - 12 дней позже средних многолетних сроков, - рассказали в ведомстве.

В целом сейчас толщина ледостава на озере варьируется от 40 до 86 сантиметров.

Из-за теплой погоды этой зимой на реках Иркутской области лед также меньше нормы – на 7 - 27 сантиметров. На водохранилищах Братском и Усть-Илимском меньше на 9 – 24 сантиметра.

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