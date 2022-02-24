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Общество24 февраля 2022 5:33

Суд взыскал 3, 5 миллиона рублей за сброс загрязненных вод в Байкал

Иск в суд направил Роспотребнадзор
Татьяна Колядина
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Суд взыскал 3, 5 миллиона рублей за сброс загрязненных вод в Байкал

Суд взыскал 3, 5 миллиона рублей за сброс загрязненных вод в Байкал

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Байкальске в 2020 году в озеро Байкал попали неочищенные сточные воды. Росприроднадзор обратился в суд. О решении четвертого арбитражного апелляционного суда сообщают в ведомстве.

- По подсчетам, размер вреда озеру составил 3 миллиона 585 тысяч 558 рублей, - уточняют в Росприроднадзоре.

Суд удовлетворил иск защитников природы. С байкальского предприятия взыщут причиненный ущерб.

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