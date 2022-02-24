Ограничения продажи алкоголя в Масленицу в Иркутске будут действовать несколько дней

Ограничения продажи алкоголя в Масленицу в Иркутске введут с 3 по 6 марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске встретить Масленицу планируют с размахом. Организаторы уже предупредили горожан о 62 площадках, на которых пройдут больше 60 мероприятий. Также иркутян просят помнить об антиковидных мерах: масочном режиме, социальной дистанции и санитайзерах. Однако это не все. Также будут действовать ограничения продажи алкоголя в Масленицу в Иркутске. Об этом сообщают в администрации областного центра.

- Запрет вводится с 3 по 6 марта на продажу спиртного в местах уличных гуляний, а также в радиусе 100 метров от них, - отметили в администрации города.

Ограничения продажи алкоголя в Масленицу в Иркутске будут действовать в часы проведения мероприятий.

Безопасность горожан во время гуляний будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы и скорой помощи.

Подробнее о расположении площадок празднования Масленицы можно прочитать ЗДЕСЬ.

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