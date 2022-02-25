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Общество25 февраля 2022 9:49

СК возбудил дело из-за гибели полугодовалой девочки от ожогов в Черемхово

За случившуюся трагедию может ответить мать ребенка
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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СК возбудил дело из-за гибели полугодовалой девочки от ожогов в Черемхово

СК возбудил дело из-за гибели полугодовалой девочки от ожогов в Черемхово

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шестимесячная девочка погибла в Черемхово от ожогов. Эту информацию корреспонденту «КП»- Иркутск» подтвердили в региональном СК и прокуратуре. По предварительной информации, тяжелые травмы ребенок получил, упав между диваном и батареей. За случившуюся трагедию может ответить мать, которая в момент произошедшего спала.

- По данному факту следственным отделом по Черемхово расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Не исключается, что в момент гибели полугодовалой дочери женщина была пьяна.

Прокуратура также проводит проверку. Сотрудники оценят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности детей, в том числе ответственными органами.

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