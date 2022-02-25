ТРК "Сильвер Молл" в Иркутске частично возобновит работу 26 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутский ТРК "Сильвер Молл" объявил о частичном возобновлении работы. Пост о техническом открытии опубликовали в официальном Instagram-аккаунте. Представители крупнейшего в городе торгового центра сообщили, что с 10:00 26 февраля большая часть павильонов снова будет принимать покупателей. 24 февраля в ТРК с проверкой выезжал главный государственный инспектор региона по пожарному надзору.

- Результатом проведенной работы явилось устранение практически всех нарушений, - рассказали в "Сильвер Молле". В связи с тем, что оставшиеся два нарушения, создающих по мнению инспекторов угрозу жизни и здоровью, объективно не могли быть устранены к моменту истечения срока назначенного судом наказания, собственником торгового центра принято решение о дальнейшем закрытии.

Вместе с тем, представители ТРК отмечают, что все системы пожаротушения, дымоудаления, сигнализации и эвакуации находятся в работоспособном состоянии. Для устранения замечаний МЧС были привлечены специалисты в области пожарной безопасности. Также все это время велась работа с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Иркутской области и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири.

Руководство торгового центра продолжает оспаривать состоявшиеся решения суда и регионального МЧС, считая, что допущенные нарушения пожарной безопасности не несли угрозы жизни и здоровью людей и не требовали приостановки работы. Главе ГУ МЧС по Иркутской области Вячеславу Федосеенко направлено ходатайство об отсрочке проверок в ТРК до 1 апреля, так как арендаторы, в том числе закрытых магазинов, продолжают устранять замечания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда может открыться иркутский ТРК "Сильвер Молл". Руководители иркутского ТРК "Сильвер Молл" обещают устранить все нарушения к 25 февраля. (подробности)

Почему "Сильвер Молл" в Иркутске не откроется досрочно. Названы причины. Суд не разрешил ТЦ "Сильвер Молл" начать работу досрочно. (подробности)

Почему "Сильвер Молл" в Иркутске вновь не откроется. В МЧС назвали 52 причины. МЧС вновь не разрешило открыть ТЦ "Сильвер Молл" в Иркутске из-за 52 нарушений. (подробности)