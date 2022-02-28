34 дома останутся без отопления в Иркутске 1 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

34 дома останутся без отопления в Иркутске 1 марта. Отключение связано с проведением плановых работ на сетях. Это необходимо для того, чтобы не допустить аварии в будущем. Об этом сообщают на официальной странице Иркутской энергосбытовой компании в инстаграм.

- В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице 4-й Советской, 100, - объяснили на официальной странице. – Теплоснабжение в этом районе отключат на весь день – с 09.00 по 20.00.

В Правобережном округе ремонт теплосети пройдет по адресу Баррикад, 187. В этом округе отопления не будет с 10.00 до 18.00.

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