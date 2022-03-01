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Здоровье1 марта 2022 2:40

Заболеваемость ОРВИ стала ниже эпидпорога на 25,3% в Иркутской области

Всего с 21 по 27 февраля выявлено 21,5 тысяч случаев ОРВИ
Татьяна Колядина
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 25,3% в Иркутской области

Заболеваемость ОРВИ снизилась на 25,3% в Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на 25,3% ниже эпидпорога. Всего за минувшую неделю зафиксировано 21 503 случая ОРВИ. Из них 8 623 – это дети. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано, - уточнили в ведомстве.

Снижение показателей заболеваемости наблюдается среди всех возрастов.

При любых признаках респираторной болезни необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, ранее о количестве случаев заражения гриппом в январе 2022 года писала "КП-Иркутск". За первую неделю с начала года диагноз подтвердили у 33 взрослых и 68 детей в Иркутской области. А показатель заболеваемости был ниже эпидемического порога на 76%.

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