20 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области продолжают подводить итоги ЕГЭ 2022. Так, по результатам экзамена по русскому языку, в регионе наивысший результат в 100 баллов получили 20 выпускников. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- 100-балльный результат получили девять иркутских выпускников школ 1, 3, 19, 32, а также гимназии № 25, лицея ИГУ, лицея № 3, гимназии № 2, пять из Ангарска - это ребята из школ под номерами 10 и 27, а также гимназии № 8, два выпускника из сел Большереченское и Пивовариха Иркутского района, и два из Усть-Илимска, школа №9 и экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс. По одному стобалльнику в Нижнеилимском и Тайшетском районах, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Всего ЕГЭ по русскому в регионе сдавали более 13 тысяч ребят. Абсолютное большинство справилось с заданиями. 2263 участника получили 80 и более баллов.

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