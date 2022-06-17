1,7 млн рублей долга по зарплате выплатил глава предприятия в Иркутской области Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутской области глава муниципального предприятия задолжал своим 27 работникам заработную плату. Всего с января по март 2022 года сумма составила 1,7 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

- На этом основании принят комплекс мер прокурорского реагирования - внесены представления руководителю предприятия и его учредителю – главе муниципального образования в части осуществления ведомственного контроля, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, - отметили в прокуратуре.

Только после этого работники получили свои деньги.

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